Afrin'de bir askerimiz şehit oldu

<p> TSK'dan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.</p>
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