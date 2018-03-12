Afrin'de bir mağarada çok sayıda araç bulundu

Zeytin Dalı Harekâtı süresince terör örgütü PKK’nın kullanmaya hiç fırsat bulamadığı 25 kadar tankı olduğu ortaya çıktı. İç savaşın başladığı 2011 sonrası Esed rejiminden 13 adet hibe tank alan terör örgütü PKK, sonraki yıllarda Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki bölgelerden de 10’a yakın tank çaldı.



İran destekli Şii milislerden de birkaç tankın ‘hediye’ gelmesiyle birlikte terör örgütü PKK’nın elindeki tank sayısı 25’e ulaştı. Afrin’e yönelik TSK operasyonunun başlamasıyla örgüt, bu tankları cephe hattında kullanamadı. Bölgedeki bütün mevzi, siper ve ağır silahları Türk istihbarat birimleri tarafından tespit edilip savaş uçaklarınca vurulduğundan ötürü terör örgütü PKK’nın tankları çıkarmaya cesaret edemediği belirtiliyor.



Çünkü şimdiye dek terör örgütü PKK’nın omuzdan atılan hava savunma füzeleri ve tanksavarlarının birçoğu daha kullanılmadan tespit edilerek imha edildi.



Bir bölgeden bir bölgeye toplu halde intikal ettirilmeye çalışılan PKK tanklarının şu an Afrin güneydoğusunda, ‘HAT’ teröristlerinin de kaçtığı Baselhaya bölgesinde olduğu sanılıyor. Söz konusu bölge F16’lar tarafından son birkaç gündür bombalanıyor.

(Yenişafak)