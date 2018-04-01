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Afrin'de bombalı tuzaklar METİ Timi'nin gözünden kaçmıyor

Afrin kırsalında bulunan Qota köyünde, teröristler tarafından bırakılan patlayıcı, bomba arama köpeği ‘Kaplan’ tarafından bulundu. Patlayıcı, METİ Timi ekipleri tarafından imha edildi

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Afrin kırsalında bulunan Qota köyünde, teröristler tarafından bırakılan patlayıcı, bomba arama köpeği ‘Kaplan’ tarafından bulundu. Patlayıcı, METİ Timi ekipleri tarafından imha edildi.
 
Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen ‘Zeytin Dalı’ harekatı kapsamında, Afrin kent merkezi teröristlerden temizlenirken, teröristlerin bıraktığı yüzlerce patlayıcı da bir bir imha ediliyor. Bomba arama ve imha konusunda uzman olan özel birlikler bölgede çok titiz çalışıyor. Meskun mahal operasyonları ve bombalı tuzakların temizlenmesi için Afrin ve kırsalına gönderilen Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timi de 24 saat bölgede görev yapıyor.
 
Afrin kırsalında sivillerin güvenliğini de sağlayan ekipler, bombalı tuzakları tek tek imha ediyor. Afrin’e bağlı Qota köyünde, sivillere ait bir evin bahçesinde tuzaklanmış patlayıcı olduğu ihbarını alan ekipler anında bölgeye intikal etti. Tüm tedbirlerini alan özel birliğe, bomba arama köpeği ‘Kaplan’ da eşlik etti. Kaplan, tuzaklanmış patlayıcıyı hemen bulurken, bomba imha uzmanı çevre güvenliğinin alınmasının ardından patlayıcıyı imha etti.
Qota köyünde oturan vatandaşlar METİ ekiplerine teşekkür etti.

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