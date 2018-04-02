Afrin'de dağlık alanda gizlenen PKK/PYD'li teröristler vuruldu
Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı sırasında sıkışarak dağlık alanlara gizlenen terör örgütü YPG/PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.
- AA
Afrin'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'in kuzeyindeki Racu beldesinde dağlık alanda bir grup YPG/PKK'lı tespit etti.
Bunun üzerine TSK'ye ait savaş uçakları, dağdaki hedeflere yönelik operasyon düzenledi.
TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 18 Mart'ta Afrin'i terörden arındırmıştı. Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK üyelerine yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.
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