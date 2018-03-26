Afrin'de dükkanlar açıldı, halk sokağa çıktı

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin merkezinde fırın, berber ve lokantanın da aralarında bulunduğu bazı iş yerleri açılırken, halk da sokağa çıkmaya başladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarla bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının halkın güvenle evlerine dönüşünü sağlamaya yönelik ilçe merkezindeki çalışmaları devam ederken halk da normal yaşamlarına dönmeye çalışıyor.



Merkezde caddelerdeki hareketlilik artarken aralarında fırın, berber ve lokantanın da bulunduğu bazı dükkanlar hizmet vermeye başladı. Seyyar satıcıların da yer almaya başladığı sokaklarda top oynayan çocuklar, gezen vatandaşlar dikkati çekti.



İlçe merkezinde terör örgütünün izleri de görülüyor. Duvarlarda terör örgütü lehine resimler ve yazılar yer alıyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin geceleri devriye gezmeye devam ettiği ilçede yardım kuruluşlarının sıcak yemek dağıtımı da sürüyor.



Mehmetçik'in ilçelerinde bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden vatandaşlar, daha önce özgürce sokağa çıkamadıklarını, teröristlerin zorla gençleri silah altına almak için kaçırdığını söyledi.