Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Afrin'de ele geçirilen tünel kazıcı ağır iş makinesi böyle görüntülendi

Zeytin Dalı Operasyonu'nda devam ederken teröristlerin Afrin'de tünelleri nasıl inşa ettiği ortaya çıktı.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 8
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afrin'de bulunan dev tünel kazıcı ağır iş makinesi görenleri hayrete düşürdü. Afrin bölgesinde birçok yerde bulunan tünellerin bu dev tünel kazıcı iş makinesi ile delindiği tespit edildi. Afrin bölgesinin bir çok yerinde bulunan bu tünellerde her türlü ihtiyacı karşılayacak odalar, olası yaralanmalara karşı sağlık odaları, mutfak, mühimmat merkezleri gibi bir çok oda ile karşılaşıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rusya´dan flaş hamle! ABD çıldıracak

Rusya´dan flaş hamle! ABD çıldıracak

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

Bunlar ancak Avustralya'da olur

Bunlar ancak Avustralya'da olur

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA