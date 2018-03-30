Afrin'de ele geçirilen tünel kazıcı ağır iş makinesi böyle görüntülendi

Afrin'de bulunan dev tünel kazıcı ağır iş makinesi görenleri hayrete düşürdü. Afrin bölgesinde birçok yerde bulunan tünellerin bu dev tünel kazıcı iş makinesi ile delindiği tespit edildi. Afrin bölgesinin bir çok yerinde bulunan bu tünellerde her türlü ihtiyacı karşılayacak odalar, olası yaralanmalara karşı sağlık odaları, mutfak, mühimmat merkezleri gibi bir çok oda ile karşılaşıldı.