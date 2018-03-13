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TSK'dan açıklama: 1 askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

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TSK’dan yapılan yazılı açıklamada,  “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

 

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