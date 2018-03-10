Afrin'de fotoğraf çektirip kendi yayın organlarına gönderen teröristlerin hepsi kısa sürede öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin bölgesindeki teröristleri temizlemeye devam ediyor. Teröristlere ağır kayıplar verdiren Mehmetçik, şehit arkadaşlarının kanlarını da yerde bırakmıyor. PKK/YPG'li teröristler ise taraftarlarına ve Avrupa'ya şirin görünmek için her yolu deniyor. Geçen 28 Şubat'ta Afrin'in Şiye bölgesindeki Angela köyü kırsalında bir araya gelen 2'si kadın 5 PKK/ YPG'li terörist, fotoğraf çektirip, propaganda için kendi yayın organlarına gönderdi. Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili her türlü bilgiyi değerlendiren istihbarat birimleri, fotoğraftaki teröristler Viyan Soran, Diran Sema, Hemidi Heseke, Serhat Selim ve Zagroz Rima'nın, bu fotoğrafı çektirdikten kısa süre sonra ölü ele geçirildiğini belirledi.

KANLARI YERDE KALMADI

Raco beldesindeki Keltepe'de 1 Mart günü sisli ve yağmurlu havayı fırsat bilen teröristlerin, gizlendikleri tünellerden sızarak şehit ettiği 9 askerin kanları da yerde kalmadı. Öldürülen 100 kadar teröristten biri olan Mezlum Ziravik kod adlı Mehmud Şexo'yu örgüt yandaşları gömerken, aynı çatışmada ağır yaralanan kardeşi Reber Kobane kod adlı teröristin de öldüğü haberi geldi.

(Sabah)