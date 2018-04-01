Afrin'de gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince Afrin'de gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Afrin'de, Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak AFAD ekipleri tarafından Sakallı Şeyh, Soğulcak ve Solçika köylerinde gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldığı belirtildi.