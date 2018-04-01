Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Afrin'de gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak AFAD tarafından, Afrin'de gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince Afrin'de gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Afrin'de, Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak AFAD ekipleri tarafından Sakallı Şeyh, Soğulcak ve Solçika köylerinde gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a klipli davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a klipli davet

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA