Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Afrin'de güdümlü tanksavar silahları ele geçirildi

TSK'nin kuşatması altındaki Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahı teröristlerce kullanılamadan ele geçirildi.

  • AA
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kuşatması altında bulunan Afrin bölgesinin batısında teröristlere ait güdümlü tanksavar silahları ele geçirildi.
 
Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK'nin kuşattığı Afrin'de YPG/PKK mensupları büyük bozguna uğrarken çoğu terörist silahlarını bırakarak kentten kaçıyor.
 
Güvenlik güçleri tarafından teröristlere ait çok miktarda mühimmat deposu ele geçirildi. Depolardaki aramalarda ağır silahlar bulundu.
 
Bu çerçevede Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahının, teröristlerce kullanılamadan ele geçirildiği öğrenildi.
 
Genelkurmay Başkanlığından gün içinde yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3530 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kardak´ı gözetleyecek kule inşaatı hızla ilerliyor

Kardak´ı gözetleyecek kule inşaatı hızla ilerliyor

Tam 4 yıl bu aracı yapmak için uğraştı

Tam 4 yıl bu aracı yapmak için uğraştı

30 yıl önce bugün Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

30 yıl önce bugün Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA