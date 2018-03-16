Afrin'de güdümlü tanksavar silahları ele geçirildi
TSK'nin kuşatması altındaki Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahı teröristlerce kullanılamadan ele geçirildi.
- AA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kuşatması altında bulunan Afrin bölgesinin batısında teröristlere ait güdümlü tanksavar silahları ele geçirildi.
Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK'nin kuşattığı Afrin'de YPG/PKK mensupları büyük bozguna uğrarken çoğu terörist silahlarını bırakarak kentten kaçıyor.
Güvenlik güçleri tarafından teröristlere ait çok miktarda mühimmat deposu ele geçirildi. Depolardaki aramalarda ağır silahlar bulundu.
Bu çerçevede Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahının, teröristlerce kullanılamadan ele geçirildiği öğrenildi.
Genelkurmay Başkanlığından gün içinde yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3530 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.
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