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Afrin'de güvenlik güçlerince yakalanan terör örgütü PKK/YPG mensubu 3 terörist Hatay'da tutuklandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi 3 terörist getirildikleri Hatay'da tutuklandı.

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Suriye'nin Afrin bölgesinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi 3 terörist getirildikleri Hatay'da tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Afrin'de arama tarama faaliyeti yürüten Mehmetçik, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğunu tespit ettiği Suriye uyruklu M.A. (37), A.Y. (32) ve M.Ö'yü (38) yakaladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde Türk askerine karşı terör örgütüyle hareket ettiği belirlenen teröristler, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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