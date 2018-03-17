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Afrin'de halk terör örgütü PKK/PYD'nin gıda deposunu bastı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından kuşatılan Afrin kent merkezinde terör örgütü PKK/PYD elebaşları kaçarken, vatandaşlar örgüte ait gıda depolarını basarak yağmaladı.

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Afrin'de terör örgütü PKK/PYD'nin merkez binası, kent sakinleri halk tarafından yağmalandı. Yayınlanan görüntülerde birçok kişinin ellerinde çuvallar ve kolilerle binadan çıktığı görülüyor. 

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