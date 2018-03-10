Afrin'de havada çarpışan mermi kovanları hayrete düşürdü
Afrin'i kuşatan Mehmetçik ile ÖSO birliklerinin verdiği amansız mücadelenin boyutunu gözler önüne seren bir fotoğraf tüyler ürpertti. Şiddetli geçen bir çatışmanın ardından bulunan bir mermi kovanının içinde başka bir mermi çekirdeğinin olduğu görüldü.
TSK ve ÖSO'nun Afrin'de PKK/YPG'ye karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'ndan zaman zaman yaşanan çok şiddetli çatışmaların ardından ortaya çıkan manzara tüyler ürpertti.
Mermi fişeğin içine girdi
Afrin'de PKK'lı teröristlere karşı amansız bir mücadele veren kahraman Mehmetçik ile ÖSO birlikleri çıkan bir çatışmanın ardından gördükleri mermi kovanı sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yoğun bir çatışmanın ardından buldukları mermi kovanında başka bir merminin çekirdeği bulunuyordu. Merminin fişeğin içine nasıl girdiği ise merak konusu oldu. Bu görüntü ile bölgede ne denli zor bir mücadelenin verildiği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
(Yeni Şafak)
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