Afrin'de Kawa heykelleri birer birer yıkılıyor

Afrin ilçe merkezinin dün kısa sürede özgürleştirilmesinin ardından durum sakin. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede arama tarama ve patlayıcı temizleme işlemlerini sürdürüyor. Türk askeri, Afrin şehir merkezinde dosta güven düşmana korku saçtı.

Öte yandan ilçe merkezindeki terör örgütü PKK/PYD ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ait bütün materyaller indirildi. Kawa heykelleri ise balyozlarla kırıldı. Bazı esnaflar ise dükkanlarını açmaya başladı. İş yerlerinin girişlerine patlayıcı tuzaklanmasından korkan çok sayıda esnafın ise iş yerini açamadığı gözlendi.

Öte yandan, Türk Bayrağı ise merkezdeki Afrin yönetim binasında dalgalanıyor. Çevresinde ise Türk askerleri nöbet tutuyor. PKK'nın karargahı konumundaki binaların tamamının ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilmesi dikkat çekti.