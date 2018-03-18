Afrin'de Kent Yerel Meclisi kuruldu Bağımsız Kürt Rabıtası isimli kuruluşun girişimiyle Afrin Kurtuluş Kongresi düzenlendi. Kongreye, Afrin'de kentte yaşayan ve terör örgütünden zarar gören tüm etnik grupların ileri gelenleri, kanat önderleri ve temsilcileri katıldı. Görüşmelerde kenti yönetecek toplamda 30 kişilik meclis oluşturuldu.