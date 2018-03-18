Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Afrin'de Kent Yerel Meclisi kuruldu

Bağımsız Kürt Rabıtası isimli kuruluşun girişimiyle Afrin Kurtuluş Kongresi düzenlendi. Kongreye, Afrin'de kentte yaşayan ve terör örgütünden zarar gören tüm etnik grupların ileri gelenleri, kanat önderleri ve temsilcileri katıldı. Görüşmelerde kenti yönetecek toplamda 30 kişilik meclis oluşturuldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bağımsız Kürt Rabıtası isimli kuruluşun girişimiyle Afrin Kurtuluş Kongresi düzenlendi. Kongreye, Afrin'de kentte yaşayan ve terör örgütünden zarar gören tüm etnik grupların ileri gelenleri, kanat önderleri ve temsilcileri katıldı. Görüşmelerde kenti yönetecek toplamda 30 kişilik meclis oluşturuldu.

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK ve ÖSO birlikleri Afrin´de kontrolü sağladı

TSK ve ÖSO birlikleri Afrin´de kontrolü sağladı

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA