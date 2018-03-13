Afrin'de Mehmetçik'i sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar
TSK'nın teröristlerden temizledği Maristan Hatip köyünde kurtarılan vatandaşlar Mehmetçik'i gözyaşlarıyla karşıladı.
TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken temizlenen bölgelerden biri olan Maristal Hatip köyünde, köylüler Mehmetçik'imizi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.
"NEDEN 5 YIL ÖNCE GELMEDİNİZ"
Aralarında bir tanesi kurtulmanın sevincini buruk yaşadı. Türk askerine feryatta bulunan kadın, "Neden 5 yıl önce gelmediniz, keşke 5 yıl önce gelseydiniz kocam ölmezdi." diyerek baygınlık geçirdi.
Huzur ve güveni getiren askerimizi gören köylüler, Mehmetçik'imize teşekkür etti.
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