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Afrin'de Mehmetçik'i sevinç gözyaşlarıyla karşıladılar

TSK'nın teröristlerden temizledği Maristan Hatip köyünde kurtarılan vatandaşlar Mehmetçik'i gözyaşlarıyla karşıladı.

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TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken temizlenen bölgelerden biri olan Maristal Hatip köyünde, köylüler Mehmetçik'imizi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.

"NEDEN 5 YIL ÖNCE GELMEDİNİZ"

Aralarında bir tanesi kurtulmanın sevincini buruk yaşadı. Türk askerine feryatta bulunan kadın, "Neden 5 yıl önce gelmediniz, keşke 5 yıl önce gelseydiniz kocam ölmezdi." diyerek baygınlık geçirdi.

Huzur ve güveni getiren askerimizi gören köylüler, Mehmetçik'imize teşekkür etti.

 

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