Afrin'de Mehmetçik'in kurtardığı yaşlı adam kızının yanına yerleştirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Bilal Ağa köyünde tek başına yaşarken Mehmetçik tarafından Türkiye'ye getirilen Ahmet Hannan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan iki kızının yanına yerleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'in Bilal Ağa köyündeki evinde tek başına bulunan ve Harekatın 20. gününde Mehmetçik tarafından Türkiye'ye getirilen 65 yaşındaki Hannan, AFAD ve Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri tarafından İslahiye ilçesinde yaşayan iki kızından Semire Horo’nun yanına yerleştirildi.

Hannan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrin’e 40 kilometre uzaklıktaki köyünden Türk askerlerince kurtarılarak Türkiye’ye getirildiğini belirtti.

Kızı Sediye ile eşi Arzi’nin Afrin’de kaldığını, onların da Türkiye’ye getirilmesini isteyen Hannan, Türk askerlerinin köy içerisinde akşam saatlerinde devriye gezerken kendisini görüp kurtardığını anlattı. Hannan, köyde koyunları olduğu için kızı ve eşinin onları bırakıp gelemediğini söyledi.

"Çok korkuyorduk ama bir yere de gidemiyorduk"

Hannan, Türk askeri kendisini bulduğunda çok sevindiğini, askerlerin ona çok iyi davrandığını, Türkiye’ye geçince Hassa Devlet Hastanesi’ne götürerek tedavi edildiğini anlattı.

Köyde iken sürekli çatışma sesleri duyduğunu vurgulayan Hannan, ''Korku içerisinde evin içerisine saklanıyorduk. Çok korkuyorduk ama bir yere de gidemiyorduk.” diye konuştu.

Hannan, köylerinin Afrin’e uzak olması nedeniyle terör örgütü PKK/YPG mensuplarının köyün içine sadece işleri olduğu zaman geldiğini, daha sonra kaçtıklarını dile getirerek, “Beni kurtaran Türk askerinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun." dedi.