Afrin'de öldürülen terörist sayısı 3055 oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3055 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055 oldu.