Afrin'de öldürülen terörist sayısı 3347 oldu
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3347 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
Hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3347 oldu.
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