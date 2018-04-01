Afrin'de öldürülen teröristlerden bin 200'ü Kandil'den gelen PKK'lılar

İstihbarat birimleri daha önce PKK'nın dağ kadrosunda olan teröristlerin ailelerini, mahkeme kararıyla teknik takibe aldı. 7 yıl önce İstanbul'da tekstil atölyesinde çalışırken örgütün dağ kadrosuna katılan Garzan kod adlı B.A.'nın, 14 Aralık gecesi Kuzey Irak'tan annesini arayarak, Suriye'ye gideceğini söylediği belirlendi.

'ÇOK KAYIP VERDİK'

13 Mart'ta annesini bu kez Suriye'den arayan B.A.'nın "Çok kayıp verdik. Benim bulunduğum mevzide 60 arkadaş vardı. 2 kişi kaçtık. Asker sanki bizi eliyle koymuş gibi tepemize bomba yağdırıyordu. Münbiç'e kaçtım" dediği ortaya çıktı. Yapılan teknik takip ve teröristlerin yaptığı konuşmalara göre Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin yaklaşık bin 200'ünün Kandil'den geldiği belirlendi

(Sabah)