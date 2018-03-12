Afrin'de PKK/PYD'li teröristler ATAK helikopteri ile böyle etkisiz hale getirildi
Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD'li teröristler ATAK helikopteri ile böyle etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında görev alan mili taarruz helikopteri ATAK T-129 ATAK helikopteri büyük başarılara imza atıyor.
O görüntüler yayınlandı
DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VERİYOR
ATAK taarruz helikopterleri, 20 milimetrelik 3 namlulu topu, 70 milimetrelik 2,75 inçlik roketleri, lazer güdümlü cirit füzesi, uzun menzilli anti tank silahı ve ısı güdümlü stinger füzesi ile dosta güven düşmana korku veriyor.
Yaklaşık 2,5 saat havada kalabilen, 270 kilometre hıza hıza ulaşabilen ve 500 kilometre menzili bulunan ATAK helikopteri, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor.
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