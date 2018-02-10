Afrin’de şehit sayısı kaç? 22. gün Afrin şehitlerin isimleri son dakika TSK açıkladı

Afrin’de süren Zeytin Dalı Harekatı’nın 22’nci gününde yaşanan çatışma ve helikopterin vurulmasının ardından şehit haberleri geldi. Son dakika Afrin şehitlerin isimleri 22. gün Afrin’de şehit sayısı kaç oldu? TSK’dan yapılan son dakika açıklamasına göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda, 22'nci gününde yaşanan çatışma ve helikopterin vurulmasının ardından şehit haberleri geldi. 22'inci günde 11 askerimiz şehit oldu. Harekat kapsamında 118'i bugün olmak üzere toplam 1480 terörist de etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı harekatının 22. gününde TSK, 9 askerin şehit olduğunu 11 askerin de yaralandığını açıkladı. Düşen Atak helikopterindeki şehit olan 2 askerle birlikte bugünkü operasyonlarda toplam şehit sayısı 11 oldu. Bölgede şiddetli çatışmalar devam ediyor. Operasyonlarda 39 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlarda 4 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan akşam saatlerinde bir saat ara ile yapılan iki açıklamada, 5 askerin daha şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı ifade edilmişti.

Operasyonlarda, PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ mensubu en az 39 teröristin de etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Harekatın 22. gününde, düşen Atak helikopterinde şehit olan 2 asker ile birlikte şehit sayısı 11'ye yükseldi,11 asker de yaralandı.

TSK'dan operasyona ilişkin yapılan son açıklamada, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1141 olduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatıyla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ'e ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 36 hedef imha edildi.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün 79 terörist etkisiz hale getirildi.

Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının, planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığını, helikopterde bulunan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan askeri bir helikopter, Suriye'nin Hatay sınırında düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yaralı askerler Kırkhan Devlet Hastanesine getirildi. AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, hemen hastaneye giderek yaralı askerleri ziyaret etti.



TSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 36 hedef imha edilmiştir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 10 Şubat 2018 tarihinde, 79 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.141 olmuştur."







HATAY'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Afrin'de 1 helikopterin düşürüldüğünü açıkladı. Erdoğan, "1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz. Dün sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Tabi bunlar çıldırtıyor bunları. Bizim bir helikopterimiz gidecek ancak bunun bedelini misliyle değil kat ve kat fazlasıyla ödeyecekler" diye konuştu.









YARALI ASKERLER HASTANEYE GETİRİLDİ



DHA'nın haberine göre Zeytin Dalı Harekatı’dan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait helikopter isabet alıp düştü. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına evk edilen ekipler tarafından yaralı askerler Kırkhan Devlet Hastanesine getirildi. AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, hemen hastaneye giderek yaralı askerleri ziyaret etti.

‘DÜĞÜNE GİDİYORUZ’ DEMİŞTİ

Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Erbaş Enes Sarıaslan'ın (23), Gaziantep'teki baba ocağına ateş düştü. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Erbaş Enes Sarıaslan'ın acı haberi, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan anne Hatice ve baba İmam Sarıarslan'a askeri yetkililer tarafından verildi. Türk bayrağı ile donatılan mahallede yaşayan şehidin dedesi Abüzer Yılmaz, "Devletimiz sağ olsun. Çocuklar bizim değil devletindir. Allah başka kimseyi yakmasın" diye konuştu.

2'si erkek olmak üzere toplam 4 çocuk babası olan İmam Sarıaslan'ın kapıcılık yaptığı öğrenildi. Şehidin ise 3 yıldır görev yaptığı öğrenilirken, Bitlis Tatvan'dan gelerek Afrin Operasyonu'na katıldığı belirtildi. Öte yandan şehit Sarıaslan, operasyona uğurlanırken kendisiyle röportaj yapan gazetecilere "Düğüne gidiyoruz' demişti.

GİRESUN’A ACI HABER

Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu’nun acı haberi Giresun'daki baba ocağına ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu’nun (26) Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Kılıçtutan köyünde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Karacaoğlu’nun 3 sene önce evlendiği öğrenildi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda bir hafta önce de Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’da şehit düşmüş ve Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verilmişti.

ANKARA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın Ankara'da yaşayan eşine acı haber verildi. Şehidin Mamak ilçesi Balkiraz Mahallesi'nde yaşayan eşine acı haber askeri yetkililerce verildi. Acı haberi alan ailenin yakınları ve akrabaları eve gelerek taziyede bulundu. Şehidin kayınpederinin evine ise Türk bayrağı asıldı. Şehidin eşi Duygu Kahraman'ın üniversitede araştırma görevlisi olduğu öğrenildi. Şehit pilotun ailesinin İzmir'de yaşadığı belirtildi.

AFRİN ŞEHİDİNİN ACI HABERİ MERSİN’E ULAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda, şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş’un acı haberi Mersin’in Anamur ilçesindeki ailesine bildirildi. Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Bitlis Tatvan Komando Tugayında görevli Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş (30), Afrin’de terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düştü.

Şehidin şehadet haberini Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve askeri yetkililer anne Ümmü ve babası Mehmet Kuş’a bildirdi. Şehit evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin evli ve 3 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi. Öte yandan şehit Hasan Kuş’un 2006 yılında Bitlis’te göreve başladığı belirtildi. Şehidin yarın öğle namazın müteakip ilçe mezarlığında defnedilmesi bekleniyor.

ADIYAMAN’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonda Adıyaman’ın Besni ilçesi Suvarlı Beldesi nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Enes Sarıaslan (23) şehit düştü. Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında Sözleşmeli Uzman Erbaş Enes Sarıaslan’ın şehit düştüğü öğrenildi. Bingöl Komando Birliğinde görev yapan ve Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'e giden Sarıaslan'ın, 2 yıllık asker olduğu öğrenildi. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, şehidin Pazar günü Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde öğle namazının ardından defnedileceğini söyledi.

ADANA

Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca’nın (28) acı haberi Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki ailesine verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Halis Koca'nın İmamoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 22. Sokak’taki baba ocağındaki kız kardeşi Zehra Koca'ya acı haberi İlçe Kaymakamı Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Gazi Adamhasan ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin evi ve sokağı belediye yetkililerince Türk bayrakları ile donatılırken, şehidin haberini alan yakınları ve komşuları da şehidin baba ocağına akın etti. 3 çocuklu bir ailenin evladı olan Şehit Uzman Çavuş Halis Koca'nın 3 yıllık Uzman Çavuş olduğu, Halit ve Zehra adında kardeşlerinin olduğu, annesi Ümran Koca'yı 6 yıl önce kaybeden ve babası Hidayet Koca'yı ise küçük yaşlarda kaybeden Şehit Uzman Çavuş Koca'nın bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın öğle namazına müteakip İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenle defnedileceği öğrenildi.

İZMİR

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Atak tipi helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın acı haberi İzmir’de yaşayan ailesine ulaşırken, Başbakan Binali Yıldırım da taziye ziyaretinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın şehadet haberi İzmir’de yaşayan ailesine ulaştı. Karaman'ın acı haberi askeri yetkililer tarafından Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden babası Uğur Salim Karaman ile annesi Ayşe Karaman'a verildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep de şehidin baba ocağına gelirken, programları sebebiyle Manisa’da olan Başbakan Binali Yıldırım da aileye taziye ziyaretinde bulundu. Karaman'ın evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Evli olan Karaman'ın Ankara'da yaşadığı bildirilirken, cenazesinin yarın İzmir'de Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği'nde defnedileceği belirtildi.

SAMSUN

Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütleri mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın'ın Samsun’daki baba ocağına acı haber ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesindeki yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Samsunlu P. Uzm. Çvş. Burak Akalın şehit oldu. Şehidin Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi’deki baba ocağına acı haber ulaştı.

İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ve askeri yetkililer, anne Aysel ve baba Ekrem Akalın’a acı haberi verdi. Evin tek erkek oğlu olan ve 1 kız kardeşi bulunduğu öğrenilen şehit Burak Akalın 2015 yılında göreve başladı. Bitlis Tatvan Komando Tugayında görevli olan Burak Akalın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’ye göreve gitmişti. Bugün yaşanan çatışmada şehit düşen Akalın’ın baba ocağına dev Türk bayrakları asıldı. İlkadım Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Akalın’ın Samsun’un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

İSTANBUL

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın acı haberi İstanbul Kartal’daki baba ocağına ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın acı haberi Kartal’da bulunan baba ocağına ulaştı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etti. Binanın önünde bir ambulans da hazır bekletilirken, şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.