Afrin'de sıcak çatışma anları böyle görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) jetlerinin Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik çok sayıda PKK/PYD-YPG hedeflerini vuruldu. Afrin'de sıcak çatışma anları ise saniye saniye görüntülendi.
- İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) jetlerinin Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik çok sayıda PKK/PYD-YPG hedeflerini vuruldu. Afrin'de sıcak çatışma anları ise saniye saniye görüntülendi.
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