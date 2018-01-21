Afrin'de sıcak çatışma anları böyle görüntülendi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) jetlerinin Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik çok sayıda PKK/PYD-YPG hedeflerini vuruldu. Afrin'de sıcak çatışma anları ise saniye saniye görüntülendi.