Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin 'eğitim alanı' bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost-kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek yürütülen harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam ediyor.

Afrin'i teröristlerden arındırarak tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, hayatın normale dönmesi için bölgede el yapımı patlayıcı (EYP)ve mayın arama tarama çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve polis özel harekat timleri ile ÖSO unsurları, Afrin'in Darh Obası köyü kırsalındaki arazi arama tarama çalışmasını sürdürüyor.

- Eğitim parkuru bulundu

Bölgenin huzuru için Afrin kırsalında geniş çaplı çalışma yürüten güvenlik güçleri, Darh Obası köyü yakınında terör örgütü YPG/PKK mensuplarına eğitim verilerek güç kazandırmak amacıyla kullanılan pentatlon sahası buldu.

Güç engellerinin yer aldığı parkurda ağaç dallarından yapılmış Tarzan merdiveni, ateşten geçme eğitimi verilen metal çember, denge engeli, üçlü kiriş, zikzak çizerek geçiş eğitimi verilen yere çakılmış demir çubuklar, Üç kamyon lastiğinden oluşan engel, güçlendirme için kullanılan uzun kütükler bulunuyor.

Örgüt mensuplarına özel eğitim verildiği anlaşılan ve zorluk derecesi yüksek engellerin bulunduğu eğitim alanı güvenlik güçlerince kullanılamaz duruma getirildi.

- EYP'ler imha ediliyor

Bu arada bölgede çok sayıda mağara da bulundu. Yapılan aramalarda bol miktarda gıda malzemesi, askeri kamuflaj ve battaniye bulundu.

Teröristlerin kullandığı alanlarda yoğunlaşan güvenlik güçleri çok sayıda uzun namlulu silah, roket atar, silahlara ait mermiler, İHA'lardan korunmak için kullanılan şemsiyeler, mayın ve EYP ele geçirdi.

Teröristlerin sokak lambasına tuzakladığı bir patlayıcı ise kontrollü şekilde imha edildi.