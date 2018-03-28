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Afrin’de teröristlerce kullanılan bir barınma yeri daha tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’in Birka köyü çevresinde teröristlerce eğitim/toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildiğini açıkladı.

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TSK’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Afrin’in Birka köyü çevresinde yapılan aramada teröristler tarafından eğitim/toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildiği belirtildi.

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