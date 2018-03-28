Afrin’de teröristlerce kullanılan bir barınma yeri daha tespit edildi

<p> TSK’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Afrin’in Birka köyü çevresinde yapılan aramada teröristler tarafından eğitim/toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildiği belirtildi.</p> <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/28/280320182016061961899_3.jpg ' style='width: 640px; height: 490px;' /></p>
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