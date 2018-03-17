Afrin'de teröristlerden temizlenen köylere dönüş hızlandı

Suriye Milli Ordusunun sözcüsü Albay Muhammed Hamadin, "Zeytin Dalı Harekatının maksadı, insanların evlerine dönmesini sağlamak, onları korumak ve gerekli bütün desteği sağlamak için bölgeyi PKK ve YPG teröristlerden temizlemektir" dedi.

Albay Muhammed, Afrin civarındaki köyleri teröristlerden temizledikten sonra yollara, sokaklara döşenen mayınları da temizleyerek halkın köylerine dönüşünü güvenli hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

ÖSO liderleri bu maksatla konvoyların gelişlerini düzenlemek için trafik kontrol noktaları oluşturarak otobüsler tahsis etti. Evlerine dönen halkın ve çocukların ise yüzleri güldü.

Şeran bölgesinde mayınların temizlenmesinden sonra köylerine dönen bölge halkına durumları ve ihtiyaçları soruldu. Evlerine dönen halkın çok memnun olduğunu ve ÖSO’ya müteşekkir olduklarını söyledikleri öğrenildi.