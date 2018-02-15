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Afrin'de teröristlere ait drone düşürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı. Afrin'in kuzeyindeki Bülbül çevresinde teröristlerin uçurduğu bir insansız hava aracı da imha edildi.

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Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı.

Bölgeden zaman zaman dumanlar yükseldi. Sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı da devam etti.

TERÖRİSTLERE AİT  DRONE VURULDU
 
ÖSO'nun 2. Kolorduya bagli silahlı güçleri Afrin kuzeyi Bülbül yakınlarında terör örgütü PKK/PYD'li teröristlerin kullandığı bir drone'u düşürdü.

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