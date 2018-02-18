Afrin'de teröristlere ait yeni tüneller ortaya çıkarıldı

Terör örgütüyle şiddetli çatışmalar sonucu ele geçirilen Şedya köyünün çevresindeki hakim tepelere inşa edilen beton gözetleme kuleleri ile korunganlı mevzilerden giriş yapılan ve birçok tünelin birbirine bağlandığı tünel sistemi, ÖSO tarafından güvenlik taramasından geçirildi.



Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, yeraltındaki tünel sistemi 2 metre yükseklik ve genişliğe sahip. Neredeyse tamamı betonarme olarak inşa edilen tünel, gözetleme kuleleri ve güçlendirilmiş mevzileri de birbirine bağlıyor. Tünellerin içerisinde yaşam alanları ile silah ve mühimmat depolamak için kullanılan bölümler de yer alıyor.



Daha önce Azez'in kuzeybatısındaki Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünün terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenmesinin ardından ortaya çıkan Şedya köyünde de inşa edilmiş tünel sistemini, örgütün hava saldırılarına ve topçu atışlarına karşı kullandığı görülüyor.



Güvenlik çalışmaları sürüyor



Racu'nun güneybatısındaki Şedya köyünün terör örgütünden temizlenmesinden sonra TSK destekli ÖSO güçleri köyde güvenlik çalışmalarına başladı.



Terör örgütünün el yapımı patlayıcı (EYP) ve tuzaklı mayınlarına karşı tarama ve imha çalışması yürüten ÖSO, köydeki az sayıda sivilin de güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.



Köy ve çevresinde terör örgütüne ait noktalarda arama, tarama ve imha çalışmaları sürerken köyün dış bölgesinden gelebilecek saldırılara karşı önlemler de alınıyor.



ÖSO'nun keskin nişancıları nöbette



ÖSO'nun kurduğu Milli Ordu'nun Birinci Kolordusuna bağlı Ahrar Şarkiyye grubuna mensup Ebu Abdullah isimli ÖSO keskin nişancısı, Şedya köyünde yürütülen güvenlik faaliyetlerine PYD/PKK'ya karşı nöbetiyle destek veriyor.



Köyün doğusunda terör örgütü ile cephe konumundaki dış bölgede nöbet tutan Abdullah, PYD/PKK'nın herhangi bir sızma girişimi veya saldırısına karşı tetikte bekliyor.



Aslen Deyrizorlu olan Abdullah, Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bu yana Birinci Kolordu ile terör örgütü PYD/PKK'ya karşı savaşıyor.