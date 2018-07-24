Afrin'de TSK, MİT ve ÖSO'dan ortak operasyon Azez'de, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'li teröristler tarafından Afrin'de patlatılmak üzere hazırlanan bir bombalı araç; MİT, TSK ve Özgür Suriye Ordusuna ait güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla geçirildi.