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Afrin'de yakalanan teröriste 24 yıl hapis cezası verildi

Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralı yakalanan YPG/PKK'lı terörist, Hatay'daki yargılama sonucu 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de yaralı yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubuna, Hatay'daki yargılama sonucu 24 yıl hapis cezası verildi.
 
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "devletin birliği ve bütünlüğünü bozma" suçundan yargılanan 17 yaşındaki M.V.İ. ile avukatı katıldı.
 
Sanığın yakalandıktan sonra teslim edildiği Kumlu ilçesi Karakaya Hudut Karakolunda görevli askeri personelin tanık olarak dinlendiği duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.
 
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde hava ve karadan operasyonlar düzenlediği, bu sırada M.V.İ'nin diğer teröristlerle birlikte örgüt saflarında yer aldığını kaydetti.
 
Sanığın TSK'ya karşı silahlı saldırılarda bulunmak üzere Afrin'deki Miski yakınlarına intikal ettiğini belirten savcı, girdiği çatışma sonucu yaralı yakalanan M.V.İ'nin devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma suçunu işlediğini dile getirdi.
 
M.V.İ'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini isteyen cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin de devamını talep etti.
 
Son sözü sorulan sanık ise pişman olduğunu söyledi.
 
Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ancak 15-18 yaş aralığında olduğundan cezasının 24 yıla düşürülmesi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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