"Afrin'de yapılan operasyonlar uyuşturuculara yönelik çok önemli bir darbe vuracaktır"

İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Anıttepe'deki yerleşkesinde düzenlenen "Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Slogan ve Afiş Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı. Programda konuşan Soylu, insanı diğer canlılardan ayıran yegane farkın akıl olduğunu belirterek, aklın ayrılması durumunda insanın herhangi bir canlıyla aynı seviyeye geleceğini söyledi. Bu açıdan bakıldığında uyuşturucu ile mücadelenin esas itibariyle insan olabilme vasfına yönelik yapılan saldırıya karşı mücadele olduğunu ifade eden Soylu, uyuşturucunun hem aklı hem de sağlığı bozduğunu, nereden bakılırsa bakılsın uyuşturucunun ölüm, tehdit ve insanlığa karşı doğrultulan bir silah olduğuna dikkat çekti.

Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında tedbirler aldıklarını, üretilen yerden son kullanıcıya gelen kadar takip ettiklerini vurguladı. Uyuşturucu ile mücadelede milletçe mücadele edilmediği taktirde bu mücadelenin eksik kalacağını kaydeden Soylu, uyuşturucu ile mücadelede slogan ve afiş tasarlamak için bir reklam şirketi ile anlaşabileceklerini, ancak öğrencilerin bakışını bu işin içine katmak istediklerini söyledi. Ortaya konulan eserleri önemsediklerini dile getiren Soylu, öğrencileri ve ailelerini yanlarında görmekten onur duyduğunu aktardı.

"PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği yıllık gelir 1,5 milyar lira"

Uyuşturucunun insanlık tarihi kadar geçmişi olduğunu anlatan Soylu, uyuşturucunun günümüzde boyut değiştirdiğini, eskiden kokain, esrar, eroin, afyon gibi bilinen doğal uyuşturucular varken, günümüzde estetik uyuşturucunun da bunlar arasına dahil olduğunu söyledi. Estetik uyuşturucuların daha ucuz ve daha ölümcül olduğuna dikkat çeken Soylu, "Bunlar normal tıbbi ürünlerin ham maddesinden yapılabiliyor. Özellikle Avrupa'dan üretilip Doğu'ya gönderiliyor. Küresel terör örgütleri eliyle Kolombiya'dan kalkan kokain kuryesi Rusya'ya kadar ulaşabilmekte. Afganistan'da üretilen afyon Avrupa'nın ortalarına kadar ulaştırılabilmektedir. Hollanda, Belçika, Polonya, Çekya gibi ülkelerden üretilen sentetik uyuşturucu haplar bizim ülkemize, diğer Ortadoğu ülkelerine ulaştırılabilmektedir. Terör örgütünün Kato Dağı'ndaki mağaralarını basıyoruz, varillere ve bidonlara saklanmış hap yakalıyoruz. Bunların menşei belli, Avrupa'dan geliyor. Tek başınıza Hollanda'dan kalkıp Kato Dağı'na gideyim deseniz belki de beceremezsiniz. Ama varillerle uyuşturucu hap bu yolculuğu gerçekleştiriyor. İki gün önce jandarmamız Osmaniye'de çok önemli bir operasyona imza etti. Ölü teröristler ele geçirildi. Ancak çantaları ele geçirildiğinde içindeki uyuşturucuların ne olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Tablo net ve açıktır. Dolayısıyla uyuşturucunun ulaştırma imkanları, nakliye kanalları giderek genişlemekte. Uyuşturucu artık sadece uyuşturucu değildir. Küresel terör örgütlerinin en önemli finans kaynağı haline gelmiştir. PKK terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği yıllık gelir 1.5 milyar lira olarak hesaplanmaktadır. Uyuşturucunun kendisi gençlerimizi zehirleyerek öldürmekte, parası da terörist yoluyla öldürmekte" diye konuştu.

"Bu yıl 33 il ve bazı ilçelerde de narko tim kurulacak"

Bakan Soylu, uyuşturucuların ticari rotalarının bulunduğu ülkenin Türkiye olduğunu ifade ederek, üretilen bu uyuşturucuların Türkiye'den geçerek tüketicilerine ulaştırıldığını, dolayısıyla Türkiye'nin büyük bir arz baskısı altında olduğunu söyledi. Bu fotoğraf karşısında İçişleri Bakanlığı olarak geniş çerçevede tedbirler planladıklarını ve hayata geçirdiklerini kaydeden Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların ilki narko timlerdir. Hali hazırda 50 ilde narko tim kuruluşu tamamlandı ve bu yıl içerisinde 33 il ve gerekli görülen bazı ilçelerde de narko tim kuruluşu gerçekleşecek. Ama 50 ille bizim ulaştığımız etkinlik limiti yüzde 90'lar seviyesinde. İkinci olarak uyuşturucu satışının ve kullanımının sıklıkla gerçekleştiği metruk binalara ilişkin düzenleme yaptık. 6 bin 830 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Ama metruk binalar konusunda halen istediğimiz adımı atmış değiliz. Özellikle valileri, belediye başkanlarımızı uyarmamız gerekiyor. Metruk bina bulundurmamamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bir diğer adım ise okulların izlenmesi noktasında atılmıştır. 762 okula güvenlik kamera sistemi kurulmuş ve kent güvenlik sistemine entegre edilmiştir. İnşallah bu yıl ve önümüzdeki yıl bu sayı kat ve kat daha üzerine çıkacaktır. Çünkü bu sadece okula kamera sistemi kurulması değil, kamera sisteminin tüm güvenlik birimimizle entegrasyonunu sağlamaktır."

"Suriye'yi bir terör yuvası haline getirdiler"

Suriye'deki terör örgütlerine değinen Bakan Soylu, "Suriye'yi bir terör yuvası haline getirdiler. Kimyasal uyuşturucu konusunda da bir yuva haline getirdiler. Oradaki atölyelerde, fabrikalarda, imalathanelerde üretilen kimyasal uyuşturucular, ülkemiz ve başka ülkelere hemen servis ediliyor. Afrin'de yapılan operasyonlar, bir taraftan terörü engellediği kadar, aynı zamanda orada gayri kanuni üretilen, bütün insanlığı zehirleyen, kimsenin de müdahale etmediği sentetik ve kimyasal uyuşturuculara yönelik de çok önemli bir darbe vuracaktır. Bu, bizim açımızdan ve etrafımızdaki ülkeler açısından da çok büyük önem taşımaktadır. Bunun bir sonraki aşaması yola çıkmış uyuşturucunun rota ülkeler üzerinden yakalanmasıdır. Biz bu konuda da önemli tedbirler aldık. Uyuşturucunun üretim aşamasından yola çıktığı her aşamadan takibi, sınırlarımızdan çıkmasının ardın da takibi bizim için zorunlu hale gelmiştir. Özellikle sokak mücadelesine önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

"2017'deki uyuşturucu ile mücadele bir kahramanlık destanıdır"

Uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda 2016'da 114 bin 276 kişinin yakalandığını belirten Soylu, 2017'de bu sayının 170 bin 175'e yükseldiğini ifade etti. 2017'de yapılan operasyonlarda 200 ton uyuşturucu madde ve 35.5 milyon tablet uyuşturucu madde ele geçirildiğini paylaşan Soylu, şu bilgileri verdi:

"2016'da ele geçirilen eroin miktarı 5 bin 585 kilogramken 2017'de 18 bin 337 kilogram olmuştur. Artış 3 katın çok daha üzerindedir. Aynı dönemde asetik anhidrit yakalanması bin 588 litreden 23 bin 346 litreye çıkmıştır. Burada da çok önemli artış söz konusu. Kokain miktarı 845 kilogramdan bin 414 kilograma, metanfetamin miktarı 251 kilogramdan 660 kilograma, extasy hap ise 3.7 milyon adetten 10.5 milyon adete, captagon tablet uyuşturucu 12.9 milyon adetten 29.2 milyon adete yükselmiştir. 2017 tarihi Türkiye'de uyuşturucu ile mücadele açısından bizim birimlerimizin kahramanlık destanıdır. Aynı tempo 2018'de de sürmektedir. 2017'nin Ocak ve Şubat aylarındaki toplam yakalanmaları 2018'in aynı aylarıyla kıyasladığımızda kokain yakalanmalarının 61 kilodan 106 kiloya, eroinin bin 324 kilogramdan 4 bin 699 kilograma, sentetik yakalamalarının 406 binden 906 bine, captoganun 446 bin 653'den 999 bin 657'ye çıktığını görüyoruz. Bu da aslında çok önemli bir sıçrayışın, istikrarın, mücadelenin fotoğrafıdır. Uyuşturucu dediğimiz şey artık uyuşturucunun ötesine geçiş, öldürücü oluştur."

Program, İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasının ardından dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.