Afrin’de yaralar sarılmaya devam ediyor

Yaklaşık 6 yıldır, gerek Suriye tarafında, gerekse Türkiye’ye gelmiş olan Suriyeli muhacirlere yönelik acil gıda, eğitim, sağlık ve kardeş aile çalışmalarımız devam etmektedir.

Terörden ve iç karışıklıktan rahat bir nefes alan Afrin’de yaşayan sivil halka yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Yardımeli Ankara Şubesi tarafından hazırlanan gıda paketleri, hasta bezi, çocuk bezi, kıyafetler, hasta yatağı, battaniye, sünger yatak ve ayakkabı kolileri araçlara yüklenip yola çıktı. Türk Kızılayı aracılığı ile bölgeye ulaşacak olan yardım kolileri , bölgede yaşayan sivil halkın ihtiyaçlarını karşılama hususunda bir açığı kapatacaktır.

Genel merkez ve Yardımeli Ankara Şubesi koordinasyonu ile, önümüzdeki günlerde Afrin, İdlib ve Doğu Guta’da mağdur olan sivil halka yönelik insani yardım çalışmalarının hazırlıkları devam etmektedir. Bölgeye gönderilecek olan un tırları, fırın olan yerlerde ekmeğe dönüştürülerek dağıtılacaktır. Aynı zamanda merkezden uzak olan köylere de bu unlardan ulaştırılacaktır.