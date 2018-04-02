Afrin'de yola tuzaklanmış 2 adet antitank mayını imha edildi
Afrin'de Halilkollu ile Hamlurak köyleri arasındançapraz olarak döşendiği tespit edilen 2 adet antitank mayını imha edildi.
Afrin'de Halilkollu ile Hamlurak köyleri arasındaki yolun kontrolü esnasında çapraz olarak döşendiği tespit edilen 2 adet antitank mayını imha edildi.
Afrin’de halka kurulan tuzaklar yok edilmeye devam ediyor... Halilkollu ile Hamlurak köyleri arasındaki yolun kontrolü esnasında çapraz olarak döşendiği tespit edilen 2 adet antitank mayını imha edilmiştir. pic.twitter.com/4ZMPObN098— TSK (@TSKGnkur) 2 Nisan 2018
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