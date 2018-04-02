Afrin'de yola tuzaklanmış 2 adet antitank mayını imha edildi

Afrin'de Halilkollu ile Hamlurak köyleri arasındaki yolun kontrolü esnasında çapraz olarak döşendiği tespit edilen 2 adet antitank mayını imha edildi.

Afrin’de halka kurulan tuzaklar yok edilmeye devam ediyor... Halilkollu ile Hamlurak köyleri arasındaki yolun kontrolü esnasında çapraz olarak döşendiği tespit edilen 2 adet antitank mayını imha edilmiştir. pic.twitter.com/4ZMPObN098