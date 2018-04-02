Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Afrin'de yola tuzaklanmış 2 adet antitank mayını imha edildi

Afrin'de Halilkollu ile Hamlurak köyleri arasındançapraz olarak döşendiği tespit edilen 2 adet antitank mayını imha edildi.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afrin'de Halilkollu ile Hamlurak köyleri arasındaki yolun kontrolü esnasında çapraz olarak döşendiği tespit edilen 2 adet antitank mayını imha edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeci tüp bebek merkezindeki skandalı 24 TV ortaya çıkardı

Bahçeci tüp bebek merkezindeki skandalı 24 TV ortaya çıkardı

Üzerinden tam 100 yıl geçti

Üzerinden tam 100 yıl geçti

Yerin altından servet fışkırdı

Yerin altından servet fışkırdı

Türkiye'de sadece bir tane kaldı

Türkiye'de sadece bir tane kaldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA