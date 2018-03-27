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Afrin'de PKK/PYD'li teröristlerin tuzakladığı bomba infilak etti, 3 sivil öldü

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'den kaçarken evlere tuzakladığı patlayıcılar can almaya devam ediyor. Şeran beldesine bağlı Çemenli köyünde aynı aileden 3 sivil öldü.

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Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Afrin'in Şeran beldesine bağlı Çemenli köyünde bir aile, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin ilçe merkezini teröristlerden arındırmasının ardından çatışmalardan kaçtıkları evlerine döndü.

YPG/PKK üyelerinin bomba tuzakladığı evde bir süre sonra patlama meydana geldi.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, enkazdan 3 kişinin cesedine ulaştı.

Yaralı kurtarılan bir sivil ekiplerce hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlçe merkezinde dün de bir evde teröristlerin tuzakladığı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetmişti.

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