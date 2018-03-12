Afrin'deki terör hedefleri ÇNRA ile vuruldu Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlere ait hedefler, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile ateş altına alındı.