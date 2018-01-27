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Afrin’den göç ihtimaline karşı 50 bin kişilik kamp hazırlanıyor

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Afrin’den göç ihtimaline karşı 50 bin kişiye kadar kamp alanı hazırlıklarını başladıklarını söyledi.

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AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Azez’den geldiklerini ifade ederek, “Afrin’den muhtemel göçe karşı kamp kurabileceğimiz potansiyel yerleri dolaştık. Fırat kalkanı bölgesinde desteklediğimiz 10’larca kamp var. Afrin Azez’e yakın olduğu için muhtemel bir göçün bu bölgeye geleceğini düşünerek hazırlık yapmaya başladık. Ama bunun kesin olabilecek şeyler değil, bizler Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan aldığımız talimatlar gereğince yapıyoruz. Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını Suriye’de karşılıyoruz. Sürecin ilerleyen dönemi için biz hazırlık yapıyoruz. Belki Suriye’de az bir hareket olacak, belki çok bir hareket olacak. 5-10 binlik bir hareketlilik için daha yukarıdaki hareketlilik için farklı arazilerin görüşmelerini yaptık. 50 bin kişilik için de daha az bir göç için de hazırlık yapıyoruz” dedi.

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