Afrin’e 100 araçlık JÖH - PÖH takviyesi

Zeytin Dalı Harekatı’nın 50’inci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (OSÖ) Suriye’nin Afrin kentine yönelik operasyonları devam ediyor. Akşam saatlerinde doğu illerinden gelen Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekata ait yaklaşık 100 kirpi tipi araç Öncüpınar Sınır Kapısından Suriye’ye geçiş yaptı.

Suriye’ye giren JÖH ve PÖH personelinin Afrin kent kuşatması ve çevresinde görev alacağı öğrenildi.