Afrin'in batısında 9 terörist öldürüldü
Zeytin Dalı Harekatı'nda ATAK helikopterleri ile yapılan atışlarla Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, milli ve yerli ATAK helikopterlerinin, Zeytin Dalı Harekatında kara birliklerine yoğun ateş desteği sağlamaya ve PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'a mensup terör örgütü unsurlarının korkulu rüyası olmaya devam ettiği bildirildi.
Bilgilendirmede, Afrin'in batısında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 9 teröristin ATAK helikopterleriyle yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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