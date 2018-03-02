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Afrin'in batısında 9 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı Harekatı'nda ATAK helikopterleri ile yapılan atışlarla Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, milli ve yerli ATAK helikopterlerinin, Zeytin Dalı Harekatında kara birliklerine yoğun ateş desteği sağlamaya ve PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ'a mensup terör örgütü unsurlarının korkulu rüyası olmaya devam ettiği bildirildi.

Bilgilendirmede, Afrin'in batısında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 9 teröristin ATAK helikopterleriyle yapılan atışlar sonucunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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