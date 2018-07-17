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Afrin'in Cinderesi kasabasında büyük yangın

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Afrin’in Cinderesi kasabasında akşam saatlerinde meydana gelen yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor.

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Edinilen bilgilere göre, Cinderesi kasabası içerisinde yer alan bir sıvı işletme deposunda meydana gelen yangın, kimyasal maddelerin tutuşması nedeniyle söndürülemiyor. 20.00 sıralarında çıkan yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılırken, yangının sıvı madde olması nedeniyle su ile söndürme yapılamıyor. Köpük ile yapılmaya çalışılan söndürme çalışmalarında, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile yangın başka alanlara sıçramadan söndürülme çalışmaları sürüyor.

Konuyla ilgili alınan bilgilerde ise, “Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin merkez ve Cenderesi Bölgesinde yerel halkın ve güvenlik güçlerimizin can ve mal güvenliğini meydana gelen yangından korumak için 2 aydır yerleşik olarak müfreze kurup görev yapmakta olan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, akşam saatlerinde Afrin merkezde yer alan Cinderesi kasabasında çıkan yangına müdahale ediyor” ifadelerine yer verildi.

 

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