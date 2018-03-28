Afrin'in içme suyunu DSİ verecek

Konuyla ilgili DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kahraman Mehmetçiğimizin Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlediği Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşayanlara içme ve sulama suyu sağlayacak olan Meydanki Barajı'nın faaliyete alınabilmesi için Hatay Valiliği koordinasyonunda, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü İçme Suyu ve Atıksu Şube Müdürü Duran Güneş, Sondaj Şube Müdürü Zeki İdem, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürü İhsan Çiçek ile 63. Şube (Hatay) Müdür Yardımcısı Bülent Sönmez'in de aralarında bulunduğu teknik heyet Baraj sahasında inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Afrin ve Azez'e acil içme suyu sağlanması için çalışmalara başlandı."