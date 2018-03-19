Afrin'in kurtuluşunu Hatay'ın Hassa sınırı'nda kutladılar

Hassa ilçesine gelen Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Mart'ta Çanakkale'nin kurtuluşuyla birlikte Afrin'in de kurtuluşunun ilan edildiğini söyledi.

Hatay'a dernek üyeleriyle gelirken 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini de ziyaret ederek dua ettiklerini aktaran Yener, her yerde bir ve beraber olduklarını göstermek istediklerini kaydetti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden bir grup vatandaş, Hatay'ın Hassa ilçesine gelerek, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin ilçe merkezinde kontrolü sağlamasını kutlayan vatandaşlar, Afrin'in terör örgütlerinden temizlenmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Gruptakilerden Müserdin Olcum, TSK ve ÖSO'nun Afrin'de elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.