Afrinli Kürt gençleri YPG/PKK’ya karşı göreve hazır
Afrinli Kürtlerden oluşan özel eğitimli bordo bereli birlik, Türk askeri ve ÖSO’nun YPG/PKK terör örgütüne karşı verdiği mücadeleye katıldı.
- İHA
Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) bünyesinde kurulan, Afrinli Kürtlerin oluşturduğu Hamza Tümeni’ne bağlı Sukuru Erkat Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk askerinin yanında yer almak için hazırlıklarını tamamladı. “Kürt Kartalları” diye bilinen birlik, özel eğitimli, bordo bereli ve seçkin Kürt birliği olarak tanıtıldı.
Türkiye’nin verdiği eğitimleri yeni tamamlayarak operasyona hazır hale getirilen birliğin, bölgeyi tanıyan gençlerden oluşmasının operasyona önemli katkı sağlaması bekleniyor.
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