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Afrin'de bölge halkı tarafından yakalanan 18 terörist TSK'ya teslim edildi

Afrin'deki 9 köyde 18 teröristin, muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildiği bildirildi.

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TSK'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak Kuzeyi Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun, 20 Mart Salı günü düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Afrin halkının her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduğu vurgulanan paylaşımda, dün Afrin'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak 9 köyde 18 teröristin muhtarlar ve halk tarafından TSK'ya teslim edildiği kaydedildi.

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