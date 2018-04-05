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Afşin Belediyesi’nden dev Türk bayrağı

Afşin Belediyesi tarafından Cevlanlıoğlu İbrahim Efendi Kapalı Semt Pazarı'nın çatısına dev Türk bayrağı boyaması yapıldı.

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Afşin Belediyesi tarafından Cevlanlıoğlu İbrahim Efendi Kapalı Semt Pazarı'nın çatısına dev Türk bayrağı boyaması yapıldı. Afşin Belediyesi, Cevlanlıoğlu İbrahim Efendi Kapalı Semt Pazarı'nın çatısına dev Türk Bayrağı boyaması yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven şunları söyledi: "Mazlumlara adalet götürmek ve sınır güvenliğimizi korumak için başlattığı seferimiz devam ediyor. Bizi bir araya toplayan, bir arada tutan değerler var. Bu değerlerin en başından bayrağımız geliyor. Bu bayrağın gölgesini Rabbim bizlerden eksik etmesin. Biz de Afşin Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan ve 3 bin 330 metre kare alana kurulu olan pazarımızın çatısına devasa Türk bayrağı motifi işledik. Yaptığımız çalışma yüzlerce metre yükseklikten dahi görülebilmekte. Türk bayrağını gördükçe bizim moralimiz düzeliyor. Bu bayrağı gördükçe bizim birlik ve beraberliğimiz artıyor."

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