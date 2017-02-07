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Afşin'de 18 yaşındaki genç, anne babasını öldürdü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 18 yaşındaki genç, av tüfeğiyle anne ve babasını öldürdü.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Dağlıca Mahallesi'nde yaşayan M.M (18), jandarmayı arayarak, babası Erol M. (44) ile annesi Elif M'yi (46) evde ölü bulduğu ihbarını yaptı.

Olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, Erol M. ile eşi Elif M'nin öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, av tüfeğiyle öldürüldüğü tespit edilen çiftin hareketlerinden şüphelendikleri oğullarını gözaltına aldı.

M.M'nin jandarmadaki ifadesinde anne ve babasını av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Çiftin cansız bedenleri, jandarma ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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