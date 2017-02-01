Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde yangın
Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde yangın çıktı.
- İHA
Santralin ikinci ünitesinin 54 metresinde çıkan yangında 3 işçi yaralandı. Elektrik kablolarının patlaması sonucunda çıktığı iddia edilen yangına müdahalede bulunulurken, yaralanan işçiler ise Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler.
Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Kazan İşletme teknisyeni Ahmet Şahabettin Ülker, teknikerler Bünyamin Binköl ile Kenan Şahin’in el ve yüz bölgesinde yanıklar olduğu ifade edildi.
Yangın nedeniyle ünitede elektrik üretimi durdurulurken, yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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