Afyon'da 23 Aralık Cuma okullar tatil mi?

Afyonkarahisar Valiliği, Afyon okullar tatil mi sorusuna açıklık getirdi. Afyon'da okullar tatil olacak mı? 23 Aralık Cuma günü için Afyon'da kar tatili olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Afyon'da da etkili olmayı sürdürüyor. Afyon'un birçok ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İşte, Afyon kar tatili kararı!

AFYON’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

Afyon’da okullar tatil oldu mu? Afyon kar tatili haberi geldi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Konu ile ilgili Bolvadin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların bir gün (23 Aralık Cuma) süreyle tatil edildiği kaydedildi. Açıklamada tatil nedenin ise yoğun kar yağışı olduğu ifade edildi.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa), İç Anadolu'nun güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı 1

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu 7

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9

Adana: Çok bulutlu, kıyıları kuvvetli sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı 9

Antalya: Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların doğu kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor) 11

Samsun: Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Trabzon: Çok bulutlu 8

Erzurum: Çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 4