Afyonkarahisar merkezli FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama
Afyonkarahisar merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 35 zanlıdan 8'i tutuklandı.
- AA
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 35 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 27'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen asker ve askeri okul öğrencilerinden oluşan 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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