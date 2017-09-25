Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Afyonkarahisar'da 21 saniye arayla 2 deprem

Afyonkarahisar´da 21 saniye arayla Richter Ölçeği´ne göre 3.2 ve 3 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi´nin verilerine göre, saat 21.46´da merkez üssü Afyonkarahisar merkeze bağlı Karaaslan Köyünde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 16.9 kilometre derinliğinde olan depremden 21 saniye sonra merkez üssü Afyonkarahisar merkeze bağlı Çavdarlı Köyü olan Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu deprem ise yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Her iki deprem de kent merkezi ve çevresinde hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK kabul etti, CHP hala direniyor

Terör örgütü PKK kabul etti, CHP hala direniyor

Taşerona üçlü kadro formülü

Taşerona üçlü kadro formülü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA