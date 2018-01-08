25 askerimizin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
Afyonkarahisar'da 2012 yılında 25 askerimizin şehit olduğu, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposu patlamasına ilişkin davada karar verildi.
Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar dönemin Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran ile Afyonkarahisar 500'üncü İstihkâm Ana Depo Komutanlığı 4'üncü Mühimmat Bölge Komutanı emekli Kıdemli Albay Veysel Özbay 13 yıl 4'er ay, eski Üsteğmen Tuncay Aydın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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